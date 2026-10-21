Manisa nereye!

TRENDYOL 1'inci Lig'de Ege derbisinde gol düellosu şeklinde geçen maçta Muğlaspor'a 4-3 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, hem galibiyet hasretini dindiremedi hem de ateş hattına çok yaklaştı. Sezonun ilk iki haftasını galip tamamlayıp iyi bir giriş yapan siyah-beyazlılar ardından büyük bir düşüş yaşadı. Galibiyetlerin ardından oynadığı 9 maçı da kazanamayan Manisa FK, hızla alt sıralara geriledi. Bu periyotta 5 yenilgi ve 4 beraberlik elde eden Manisa temsilcisi, geçen hafta da teknik direktörü Ahmet Pektaş'la yollarını ayırdı. Muğlaspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Manisa FK, ilk 32 dakikada kalesinde 3 gol birden gördü. Ardından 3-2'lik skoru yakalamasına rağmen geri dönemeyen Manisa FK, sahadan 4-3 yenik ayrılıp 10 puanda kaldı. Manisa FK, 11'inci haftayı averajla 16'ncı sırada tamamladı.

TALİHSİZ GOLLER YEDİK

MANİSA FK Teknik Sorumlusu Selman Çoşkun mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını belirtti. Oyuncuların hırsından memnun olduğunu dile getiren Çoşkun, "Yenildiğimiz için elbette çok üzgünüz. Skordan ziyade oyunla ilgili konuşmak gerekirse rakibimiz farklı formasyonel dizilişlerle oyun oynayabilen bir takımdı. Özellikle 5-2-3 gibi, önde üçlü karşılayan, bekin beke bastığı anlayışla sahaya çıktı. Biz de bunu defansif anlamda daha bütün kalarak, daha kompakt bir oyunla kapatmaya çalıştık. Ne yazık ki baktığımızda talihsiz goller yedik. Maçın bütününe geldiğimizde oyuncularımızın mücadelesi gayet iyiydi. Çünkü üç maçlık bir süreçten geliyoruz. Bir haftada her iki takım da aynı süreci yaşıyor. Dolayısıyla biz ikinci yarıda gösterilen performansın iyi bir performans olduğunu düşünüyoruz. Skor olarak baktığımızda ise ne yazık ki üzgünüz" diye konuştu. Manisa FK hafta sonu Mardin 1969 Spor deplasmanına konuk olacak.