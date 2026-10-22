Yeniden şahlanacak

DÖRT yıllığına göreve getirilen Sergen Yalçın, milli takımda ayrım gözetmeden hak eden herkese kapısının açık olacağını söyledi. Arda Güler ve Kenan Yıldız'a güvendiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, Berke Özer'in de yeniden kadroya dönebileceğinin sinyalini verdi. Türk futbolunun en çok konuşulan isimlerinden Sergen Yalçın, artık A Milli Takım'ın başarısı için ter dökecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen 53 yaşındaki teknik adamla dört yıllık sözleşme imzalanması kararlaştırıldı. Beşiktaş'ı 2020- 2021 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıyan Yalçın, şimdi kulüp futbolunda elde ettiği başarıyı ay-yıldızlı ekibe taşımaya çalışacak.
HERKESE EŞİT MESAFE
GÖREVE gelir gelmez verdiği mesajlarla dikkat çeken Sergen Yalçın, milli takımda isimlerden çok performansın belirleyici olacağını ortaya koydu. "Herkese kapımız açık. Yeter ki burada oynamayı hak etsinler. Herkese eşitiz. Bütün kulüplere kapımız açık. Ayrımcılık yapmıyoruz" diyen Yalçın, kadro seçiminde yeni bir yaklaşımın sinyalini verdi. Deneyimli çalıştırıcının önceliklerinden biri, oyuncuları yakından takip ederek milli takımın ihtiyaçlarına uygun bir kadro oluşturmak olacak. Özellikle yurt dışında forma giyen futbolcuların performanslarını bizzat izleyeceğini belirten Yalçın, genç yeteneklerin gelişimini de yakından takip edecek. Süper Lig ve Avrupa'da forma giyen oyuncuların performansı, yeni dönemin kadro yapılanmasında belirleyici olacak.
İMZA TÖRENİ BEKLENİYOR
TFF'NİN dört yıllık sözleşme kararının ardından gözler resmi imza sürecine çevrildi. İmza töreninin tarihi ve ayrıntılarıyla ilgili henüz kesinleşmiş bir program açıklanmadı. Yalçın'ın önündeki ilk önemli görevlerden biri, kısa sürede takımın oyun anlayışını ve kadro tercihlerini şekillendirmek olacak. Futbolculuk döneminde 37 kez A Milli Takım formasını giyen Sergen Yalçın, teknik direktör olarak ilk kez ülkenin en büyük futbol sorumluluğunu üstleniyor. Beşiktaş'ta kazandığı şampiyonluklarla rüştünü ispatlayan deneyimli çalıştırıcı için milli takım koltuğu, kariyerinin en büyük sınavı olacak. Şimdi gözler, Yalçın'ın sözlerini sahaya nasıl yansıtacağında.
DAHA İYİ OLACAKLAR
SERGEN Yalçın, A Milli Takım'ın iki genç yıldızı Arda Güler ve Kenan Yıldız'a güvendiğini söyledi. Kafa Sports yayınında konuşan deneyimli teknik adam, iki futbolcunun da gelişimlerinin sürdüğünü ve önlerinde uzun bir yol bulunduğunu vurguladı. Kenan Yıldız'ın milli takımın en önemli ve değerli oyuncularından biri olduğunu belirten Yalçın, genç futbolcuların tecrübe kazandıkça performanslarını daha da yukarı taşıyacaklarını dile getirdi. Arda Güler için de benzer bir değerlendirmede bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu çocuklar yavaş yavaş tecrübe bölümüne geliyor" mesajını verdi. Yalçın'ın açıklamaları, Real Madrid'de forma giyen Arda ile Juventus'un yıldızı Kenan'ın yeni dönemde de milli takımın merkezinde yer almasının beklendiğini gösterdi. Genç oyuncuların gelişimini hızlandırmak isteyen teknik adam, aşağıdan gelen yeteneklere de kapıyı açık tutacaklarını belirtti.