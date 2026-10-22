Yeniden şahlanacak

DÖRT yıllığına göreve getirilen Sergen Yalçın, milli takımda ayrım gözetmeden hak eden herkese kapısının açık olacağını söyledi. Arda Güler ve Kenan Yıldız'a güvendiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, Berke Özer'in de yeniden kadroya dönebileceğinin sinyalini verdi. Türk futbolunun en çok konuşulan isimlerinden Sergen Yalçın, artık A Milli Takım'ın başarısı için ter dökecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen 53 yaşındaki teknik adamla dört yıllık sözleşme imzalanması kararlaştırıldı. Beşiktaş'ı 2020- 2021 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıyan Yalçın, şimdi kulüp futbolunda elde ettiği başarıyı ay-yıldızlı ekibe taşımaya çalışacak.

HERKESE EŞİT MESAFE

GÖREVE gelir gelmez verdiği mesajlarla dikkat çeken Sergen Yalçın, milli takımda isimlerden çok performansın belirleyici olacağını ortaya koydu. "Herkese kapımız açık. Yeter ki burada oynamayı hak etsinler. Herkese eşitiz. Bütün kulüplere kapımız açık. Ayrımcılık yapmıyoruz" diyen Yalçın, kadro seçiminde yeni bir yaklaşımın sinyalini verdi. Deneyimli çalıştırıcının önceliklerinden biri, oyuncuları yakından takip ederek milli takımın ihtiyaçlarına uygun bir kadro oluşturmak olacak. Özellikle yurt dışında forma giyen futbolcuların performanslarını bizzat izleyeceğini belirten Yalçın, genç yeteneklerin gelişimini de yakından takip edecek. Süper Lig ve Avrupa'da forma giyen oyuncuların performansı, yeni dönemin kadro yapılanmasında belirleyici olacak.