Kaybedileni kazanacağız

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Milli Takım duygusu, birlikte hareket gibi duyguları ön plana alacağız. Milli Takım kapısı herkese açık olacak" ifadelerini kullandı. 53 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Sergen Yalçın ise ilk açıklamasında, "Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Futbolculuk dönemimde de milli formayı gururla taşıdım. Kariyerimin en önemli günlerinden biri. Milli Takım her şeyin üzerinde. Çok başarılı günler yaşayacağımızı düşünüyoruz. Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Umarım çok güzel günler bizi bekliyordur." ifadelerini kullandı.

HALKIN TEKNİK DİREKTÖRÜ

Milli Takım'ın tahribata uğramadığını ifade eden Yalçın, "Futbolda bazen işler iyi gider, bazen kötü gider. Milli Takım duygusu, birlikte hareket gibi duyguları ön plana alacağız. Artık halkın teknik direktörüyüm. Milli Takım arzusu ve ilgisi geri dönecek. Halkımız yine Milli Takım'ın peşinde koşacak. Bu kolay bir süreç değil. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Başkanımızla konuşurken, bunları dikkate aldık. Süre ancak oraya yetiyor. Hep birlikte o heyecanı yaratacağımızı düşünüyorum." dedi.

BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIM

Başarının önemini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Yaptığımız işin sonucu, başarıdır. Başarılı olmak zorundayız. 4 senelik bir kontrat yaptık. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedefler. İşin özü başarıdır. İnsanlar işimizi yargılayabilirler. Bunlar çok doğal. Biz kendi doğrumuzu yapacağız, sonuçta ne olacağını bekleyip göreceğiz. Acele etmemek lazım. Hedeflerimiz ne olacak zamanla göreceğiz. Eleştiriye alışığız, antrenmanlıyız. Bütün kulüplerin yaşayışını, ilerleyişini biliyoruz. Ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın sonuç önemli. Sonuçlar iyi olursa, herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum." dedi.