Dünya Beşiktaş’ın maçını konuştu

BEŞİKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında kendi evinde Crystal Palace karşısında aldığı beraberlik İngiliz basınında geniş yer buldu. İngiliz basını, Crystal Palace'ın 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında galibiyeti elde edememesine dikkat çekti. İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından olan Sky Sports, Crystal Palace defansının Beşiktaş karşısında etkisiz kaldığını belirterek, Beşiktaş'ın ilk isabetli şutunda gol atmasını vurguladı. The Times, Crystal Palace'ın Beşiktaş karşısında moral kazanıp kötü gidişatına dur diyebileceği bir galibiyeti kaçırdığını yazdı. The Guardian ise İngiliz ekibinin galibiyeti kaçırdığını ancak Brighton karşısındaki 5-0'lık yenilgiye kıyasla performansını önemli ölçüde geliştirdiğini belirtti. Beşiktaş'ın beraberlik golünü çok uzaklardan atan Olaitan'ın golünün güzelliğine dikkat çekti.