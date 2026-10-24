Göz-Göz dünya sahnesinde

ZMİR'İN köklü spor kulübü Göztepe, futbolun yanı sıra olimpik branşlarda da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların cimnastikteki başarılı temsilcileri Ferhat Arıcan, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak'ın 17-25 Ekim tarihleri arasında Hollanda'da gerçekleştirilen 2026 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli formayla yer alması, kulübün uluslararası düzeydeki sporcu yetiştirme hedeflerinin önemli bir göstergesi oldu. Göztepe Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz, üç sporcunun dünyanın en prestijli organizasyonlarından birinde Türkiye'yi temsil etmesinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Sporcuların elde ettikleri seviyenin yanı sıra gelişim süreçlerine de önem verdiklerini belirten Durmaz, genç cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak'ın performansına özel bir parantez açtı.

AYBERK KAZANABİLİR

HALKA aletinde dünyanın en iyi sekiz sporcusu arasına girme başarısı gösteren Mehmet Ayberk Koşak'ın önemli bir eşiği geride bıraktığını vurgulayan Durmaz, genç sporcunun kariyerinde yeni bir sayfa açabilecek şampiyonada madalya kazanmasını arzuladıklarını dile getirdi. Ayberk'in uluslararası düzeyde kendisini göstermesinin hem özgüveni hem de gelecekteki hedefleri açısından değer taşıdığını belirten Durmaz, "Tabii ki bizim isteğimiz, genç yaşında Dünya Şampiyonası'nda bir madalya alması. Bunun hem motivasyon kazanması hem de kota alma yolunda büyük bir değer katacağını düşünüyoruz" dedi. Göztepe'nin genç sporcularının yalnızca bugünkü başarılarıyla değil, gelecekte ulaşabilecekleri seviyelerle de değerlendirildiğini belirten Durmaz, Ayberk'in mücadelesinde kulüp olarak yanında olacaklarını söyledi. Durmaz, "Destek olmak için biz tribünde bütün sporcularımızın arkasında olacağız. Tüm Göztepe'nin ve Türk halkının varlığını hissediyoruz ve desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.