Göztepe’de parola: İstikrar!

Göztepe, sezonun ilk haftalarında yaşadığı sıkıntıları geride bırakıp yeniden ayağa kalkmayı başardı. Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor'u ise 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, hem moral buldu hem de gerçek potansiyelini ortaya koydu. Futbolda önemli olan yalnızca kazanmak değil, kötü günlerin ardından nasıl bir reaksiyon gösterdiğinizdir. Göztepe de yaşadığı puan kayıplarının ardından sahaya koyduğu mücadeleyle bu sınavdan geçebileceğini gösterdi. Şimdi asıl mesele, yakalanan çıkışı kalıcı hale getirmek. Sarı-kırmızılılarda dikkat çeken isimlerin başında Juan Silva geliyor. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelen Brezilyalı golcü, Göztepe formasıyla yeniden ön plana çıkmaya başladı. Juan'ın gol yollarındaki etkinliği, takımın hücum gücü açısından büyük önem taşıyor. Ancak Göztepe'nin hedeflerine ulaşabilmesi için yalnızca bir oyuncunun performansına bağlı kalmaması gerekiyor. Hücum hattındaki diğer isimlerin de sorumluluk alması, takımın skor üretme seçeneklerini artıracaktır.
GÜRSEL AKSEL RUHU
Göztepe'yi özel kılan unsurların başında taraftarı geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oluşan atmosfer, sarı-kırmızılıların en önemli avantajlarından biri. Taraftarın beklentisi ise oldukça net: Mücadele eden, formasının hakkını veren ve son düdüğe kadar savaşan bir takım. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da bu süreçte takımın savunma güvenliğini artırması ve oyun istikrarını sağlaması gerekiyor. Çünkü lig maratonunda birkaç galibiyet kadar, kötü oynanan günlerde puan alabilmek de belirleyici olacak.
HEDEF SÜRDÜRMEK
Göztepe için artık yeni bir dönem başlıyor. Sezonun ilk bölümündeki sıkıntılardan ders çıkarıp kazanma alışkanlığı oluşturmak, sarı-kırmızılıların önceliği olmalı. Alınan galibiyetler umut veriyor ancak rehavete kapılmadan çalışmaya devam etmek gerekiyor. Göztepe'nin potansiyeli, taraftarının desteği ve sahadaki mücadele gücü ortada. Şimdi bu unsurları istikrarlı bir performansla birleştirme zamanı. Çünkü büyük hedeflere ulaşmak, yalnızca iyi günlerde kazanmakla değil, zor günlerde de ayakta kalabilmekle mümkün. Göztepe'nin sezonun geri kalanında vereceği en önemli sınav da bu olacak.
ALLAN GODOİ'NİN HALA SÜRESİ VAR
GÖZTEPE'DE sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Allan Godoi'nin sahalara dönüşü için biraz daha zamana ihtiyaç duyuluyor. Brezilyalı futbolcunun sakatlığının tamamen geçmesi ve yeniden takımla çalışmalara başlaması için birkaç haftalık bir süre daha gerektiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte oyuncunun tedavi ve iyileşme süreci yakından takip edilirken, teknik heyetin de Godoi'nin tam olarak hazır olmadan sahalara dönmesini istemediği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun, sakatlığını tamamen atlattıktan sonra takıma katılması bekleniyor.