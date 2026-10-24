Haberler Spor Göztepe’de parola: İstikrar! Göztepe’de parola: İstikrar! Futbolda önemli olan yalnızca kazanmak değil, kötü günlerin ardından nasıl bir reaksiyon gösterdiğinizdir. Göztepe de yaşadığı puan kayıplarının ardından iyi bir reaksiyon gösterdi. DOĞANCAN BİNGÖL









Göztepe, sezonun ilk haftalarında yaşadığı sıkıntıları geride bırakıp yeniden ayağa kalkmayı başardı. Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor'u ise 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, hem moral buldu hem de gerçek potansiyelini ortaya koydu. Futbolda önemli olan yalnızca kazanmak değil, kötü günlerin ardından nasıl bir reaksiyon gösterdiğinizdir. Göztepe de yaşadığı puan kayıplarının ardından sahaya koyduğu mücadeleyle bu sınavdan geçebileceğini gösterdi. Şimdi asıl mesele, yakalanan çıkışı kalıcı hale getirmek. Sarı-kırmızılılarda dikkat çeken isimlerin başında Juan Silva geliyor. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelen Brezilyalı golcü, Göztepe formasıyla yeniden ön plana çıkmaya başladı. Juan'ın gol yollarındaki etkinliği, takımın hücum gücü açısından büyük önem taşıyor. Ancak Göztepe'nin hedeflerine ulaşabilmesi için yalnızca bir oyuncunun performansına bağlı kalmaması gerekiyor. Hücum hattındaki diğer isimlerin de sorumluluk alması, takımın skor üretme seçeneklerini artıracaktır.

GÜRSEL AKSEL RUHU

Göztepe'yi özel kılan unsurların başında taraftarı geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oluşan atmosfer, sarı-kırmızılıların en önemli avantajlarından biri. Taraftarın beklentisi ise oldukça net: Mücadele eden, formasının hakkını veren ve son düdüğe kadar savaşan bir takım. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da bu süreçte takımın savunma güvenliğini artırması ve oyun istikrarını sağlaması gerekiyor. Çünkü lig maratonunda birkaç galibiyet kadar, kötü oynanan günlerde puan alabilmek de belirleyici olacak.