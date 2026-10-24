Haberler Spor İZMİR'DE MAÇ GÜNÜ: GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? | Göztepe - Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda? İZMİR'DE MAÇ GÜNÜ: GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? | Göztepe - Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. İzmir’de oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın oynanacağı tarih ve saat ile canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Göztepe-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler… İHA









Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, Çorum FK'yi kendi sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde maçın yayın saati ve hangi kanalda ekrana geleceği gündeme geldi. Peki, Göztepe-Çorum FK karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak? Mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm ayrıntılar…

GÖZTEPE - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 9. hafta mücadelesinde yarın sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligde topladığı 9 puanla 13. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, 4 maçtır yenilgi yüzü görmezken son 2 karşılaşmasını da kazanarak çıkışa geçti. Göztepe, Çorum FK karşısında da galip gelerek serisini 3 maça çıkarmayı ve bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.



Konuk ekip Çorum FK ise 13 puanla 7. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkış yakalayan konuk ekip, yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Çorum FK, İzmir deplasmanında da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.