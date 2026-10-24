Manisa FK’da Maestro dönemi

TRENDYOL 1'inci Lig'de son 9 maçını kazanamayan ve teknik direktörü Ahmet Pektaş ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro ile anlaşmaya vardı. Bir dönem Göztepe'yi de çalıştıran deneyimli teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulübün açıklamasında, "Manisa Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Manisa Futbol Kulübü ailesine katılan teknik direktörümüz Nestor El Maestro ve ekibine hoş geldin diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Siyah-beyazlılar, son oynanan Muğlaspor maçı öncesinde Ahmet Pektaş ile yol ayırmış ve Ege derbisine hocasız olarak çıkmıştı. Son olarak Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Anorthosis'i çalıştıran Maestro, 2021-2022 sezonunda ülkemizde de görev aldı.

İLK SINAVI MARDİN MAÇI

O sezon Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'yi çalıştıran Maestro, sarı-kırmızılılarda toplam 28 resmi maça çıktı. Nestor El Maestro 28 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Ancak üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından sezon bitmeden yollar ayrıldı. Manisa FK, 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.