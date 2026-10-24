Trabzonspor tarih yazdı

TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa kupaları tarihinde bir ilke imza attı. Bordo-mavili ekip, tarihinde ilk kez bir sezonun lig veya grup aşamasına 2'de 2 yaparak başlarken teknik direktör Thomas Reis ve Mohamed Salah da dikkat çeken istatistiklere ulaştı. Bordo-mavili takım, tarihinde ilk kez bir sezonun lig veya grup aşamasında oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak Avrupa serüvenine 2'de 2 ile başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili takımın başında Avrupa kupalarında çıktığı ilk 2 karşılaşmayı da kazanarak dikkat çeken bir başarıya ulaştı. Alman teknik adam, Temmuz 2015'te Shota Arveladze'nin ardından Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarındaki ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan ilk teknik direktör oldu.

13 YILLIK BAŞARI

REİS yönetimindeki bordo- mavili ekip, Avrupa'da oynadığı 2 karşılaşmada 6 gol atarken 2 gol yedi. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Hearts karşısında penaltıdan kaydettiği golle Avrupa kupalarında 13 yıl sonra bir ilke imza attı. Salah, Ağustos 2013'te FK Kukesi karşısında penaltı golü atan Adrian Mierzejewski'nin ardından Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarında penaltıdan gol atan ilk oyuncu oldu. Karşılaşmada 2 şut çeken Mısırlı futbolcu, 1 isabetli şutunu gole dönüştürürken 1 asist ve 2 kilit pasla da hücum organizasyonlarına katkı sağladı.

SALAH GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve ses getiren transferi Muhammed Salah gollerine devam ediyor. Mısırlı yıldız, Hearts karşısında penaltıdan attığı golle Karadeniz ekibini öne geçirmişti. Salah bu golle bordo-mavili forma altındaki 10. golünü attı. Ayrıca Dju'nun golünde pası veren isim olan Salah, asist sayısını da 5 yaptı.