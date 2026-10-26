Türk futbolunda dev randevu: Galatasaray ile Fenerbahçe 407. kez kozlarını paylaşacak

CİMBOM MORALLİ VE SERİYİ KORUMAK İSTİYOR

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa deplasmanında Lille'i 4-2 devirerek göğsümüzü kabartan Galatasaray, iç sahadaki muazzam serisine güveniyor. Süper Lig'de taraftarı önünde oynadığı son 39 maçta yenilmeyen sarı-kırmızılılar, bu süreçte 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Ev sahibi ekipte kritik maç öncesinde en büyük eksik sakatlığı devam eden Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao. Ancak hücum hattında Victor Osimhen'in Fenerbahçe'ye karşı sergilediği yenilgisiz performans (4 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik) ve son dakikalarda skoru değiştirme kabiliyeti Aslan'ın en büyük kozu olacak.



FENERBAHÇE ZİRVE İÇİN KAZANMAK ZORUNDA

Topladığı 16 puanla ezeli rakibinin 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda galip gelerek hem puanları eşitlemek hem de rakibinin iç sahadaki yenilmezlik serisine nokta koymak amacında. Kadıköy temsilcisi, son olarak 19 Mayıs 2024'te RAMS Park'tan 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başarmıştı. Teknik heyet, orta sahadaki direnci ve kanat organizasyonlarını üst seviyede tutarak erken bir golle kontrolü ele almayı hedefliyor.