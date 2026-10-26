Türk futbolunda dev randevu: Galatasaray ile Fenerbahçe 407. kez kozlarını paylaşacak

CİMBOM MORALLİ VE SERİYİ KORUMAK İSTİYOR
Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa deplasmanında Lille'i 4-2 devirerek göğsümüzü kabartan Galatasaray, iç sahadaki muazzam serisine güveniyor. Süper Lig'de taraftarı önünde oynadığı son 39 maçta yenilmeyen sarı-kırmızılılar, bu süreçte 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Ev sahibi ekipte kritik maç öncesinde en büyük eksik sakatlığı devam eden Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao. Ancak hücum hattında Victor Osimhen'in Fenerbahçe'ye karşı sergilediği yenilgisiz performans (4 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik) ve son dakikalarda skoru değiştirme kabiliyeti Aslan'ın en büyük kozu olacak.
FENERBAHÇE ZİRVE İÇİN KAZANMAK ZORUNDA
Topladığı 16 puanla ezeli rakibinin 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda galip gelerek hem puanları eşitlemek hem de rakibinin iç sahadaki yenilmezlik serisine nokta koymak amacında. Kadıköy temsilcisi, son olarak 19 Mayıs 2024'te RAMS Park'tan 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başarmıştı. Teknik heyet, orta sahadaki direnci ve kanat organizasyonlarını üst seviyede tutarak erken bir golle kontrolü ele almayı hedefliyor.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması, 26 Ekim Pazartesi günü (bu akşam) saat 21.30'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak ve hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı zorlu müsabaka, beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.
SAHAYA ÇIKACAK MUHTEMEL 11'LER ŞEKİLLENDİ
Derbi öncesinde her iki takımın da sahaya süreceği muhtemel 11'ler netlik kazanmaya başladı. İki teknik adamın da galibiyet parolasıyla hazırladığı kadro tercihleri şu şekilde:
Galatasaray:
Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina (Gabriel Sara), Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Victor Osimhen.
Fenerbahçe:
Ederson, Nélson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong (Terry Yegbe), Archie Brown (Levent Mercan), N'Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku.
KRİTİK EKSİKLER VE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Ev sahibi Galatasaray'da sakatlığı bulunan Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao dev mücadelede forma giyemeyecek. Fenerbahçe cephesinde ise sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake kadroda yer almıyor.
Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in Fenerbahçe'ye karşı sergilediği mağlubiyetsiz performans ev sahibi ekibin en büyük kozu durumundayken, deplasman ekibi Fenerbahçe ise zirve yarışındaki puan farkını kapatmak adına sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.