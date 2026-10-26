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Haberler Spor Uşakspor'da Yılmaz'dan istifa açıklaması

Uşakspor'da Yılmaz'dan istifa açıklaması

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Gaziemir Spor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Uşakspor'da taraftarların tepki gösterdiği teknik direktör Necip Emre Yılmaz görevinin başında olduğunu söyledi.

DHA

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Uşakspor’da Yılmaz’dan istifa açıklaması

Grupta 7 puanda kalıp alt sıralardan kurtulamayan kırmızı-siyahlılarda taraftarlar maç sonu teknik heyet ve takıma tepki verdi. Bazı taraftarlar stat çıkışında takım otobüsünün önünü kesip Emre Yılmaz'ı istifaya davet etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Yılmaz'ın, Başkan Ahmet Çoruhlu ile görüşme gerçekleştirdiği ve takımın durumuna ilişkin değerlendirmede bulunduğu öğrenildi. Yılmaz'ın daha önce istifa kararı aldığı ancak Ahmet Çoruhlu'nun istifasını kabul etmediğini belirtti. Görevine devam ettiğini ifade eden Yılmaz'ın takımın başında olduğu aktarıldı.

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