FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası rakipleri kimler?

2027 FIVB Dünya Kupası için geri sayım sürerken Filenin Sultanları'nın grup aşamasındaki rakipleri netleşti. ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda 32 takım, sekiz grupta son 16 bileti alabilmek için sahaya çıkacak. İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grubundaki rakipler ve kura çekiminin tüm detayları…