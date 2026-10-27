Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! La Liga yayınları durduruldu

Tepkilerin ardından Çin devlet televizyonu CCTV'nin İspanya'nın en üst düzey futbol ligi La Liga maçlarının yayınlarını askıya aldığı bildirildi. Yayınların durdurulması, Mbappe'nin açıklamalarının futbol dünyasındaki en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.

MBAPPE'DEN ÖZÜR

Mbappe, yaşanan polemiğinden ardından yazılı açıklama yaptı.

Röportajda, kendisini tasvir etmek için kullanılan bir fotoğrafına tepki gösterdiğini kaydeden Mbappe, "Yorumum talihsizdi ve şimdi bunun Çin'de ve dünya çapındaki Çin topluluğunda birçok insanı incittiğini anlıyorum. Sözlerimle incitmiş olabileceğim herkesten özür dilerim. Kesinlikle böyle bir niyetim yoktu. Çin halkına ve tarihlerine derin saygı duyuyorum ve içtenlikle özür diliyorum." dedi.