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Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! La Liga yayınları durduruldu

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin Mao Zedong’a benzetilen bir internet videosuna ilişkin sözleri Çin’de krize yol açtı. Sponsorluk anlaşmalarının iptal edildiği, La Liga yayınlarının durdurulduğu ve Çin Dışişleri Bakanlığı’nın da konuya tepki gösterdiği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ

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Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin eski Çin lideri Mao Zedong hakkındaki esprili yorumu, Çin'de krize neden oldu. Çin devlet televizyonu La Liga yayınlarını askıya alırken iki Çinli marka da yıldız futbolcuyla sponsorluk anlaşmalarını sonlandırdı.

MBAPPE'NİN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

BBC'nin aktardığı habere göre Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Fransa'da yayımlanan The Bridge programına konuk oldu. İnternette en çok güldüğü şaka sorulan Mbappe, Çin'in eski lideri Mao Zedong'a gönderme yapan bir videodan bahsetti. Programda, futbolcunun yüzünün Mao Zedong'un görüntüsüne montajlandığı video da ekrana yansıtıldı.

Mbappe, söz konusu görüntüyü arkadaşları arasında sık sık kullandığını belirtirken, açıklamaları Çin'de tepkiyle karşılandı.

İKİ ÇİNLİ MARKA SPONSORLUK ANLAŞMALARINI FESHETTİ

Mbappe'nin sözlerinin ardından iki büyük Çinli markanın Fransız futbolcuyla sponsorluk anlaşmalarını sonlandırdığı bildirildi. Çin devlet gazetesi Global Times'ın aktardığı bilgilere göre, devlet televizyonu CCTV'nin haber uygulamalarında da Mbappe ile ilgili içeriklere yer verilmemeye başlandı.

Tartışmaya Çin Dışişleri Bakanlığı da dahil oldu. Bakanlık Sözcüsü Lin Jian, Çin halkının duygularını inciten söz ve davranışların toplumun farklı kesimlerinden tepki göreceğini belirterek, konuyla ilgili haberleri takip ettiklerini söyledi.

ÇİN'DE LA LİGA YAYINLARI ASKIYA ALINDI

Tepkilerin ardından Çin devlet televizyonu CCTV'nin İspanya'nın en üst düzey futbol ligi La Liga maçlarının yayınlarını askıya aldığı bildirildi. Yayınların durdurulması, Mbappe'nin açıklamalarının futbol dünyasındaki en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.

MBAPPE'DEN ÖZÜR

Mbappe, yaşanan polemiğinden ardından yazılı açıklama yaptı.

Röportajda, kendisini tasvir etmek için kullanılan bir fotoğrafına tepki gösterdiğini kaydeden Mbappe, "Yorumum talihsizdi ve şimdi bunun Çin'de ve dünya çapındaki Çin topluluğunda birçok insanı incittiğini anlıyorum. Sözlerimle incitmiş olabileceğim herkesten özür dilerim. Kesinlikle böyle bir niyetim yoktu. Çin halkına ve tarihlerine derin saygı duyuyorum ve içtenlikle özür diliyorum." dedi.

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