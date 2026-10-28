Aliağa FK tek golle turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, konuk olduğu 3. Lig'de mücadele eden Pazarspor'u 1-0 mağlup ederek tur atladı.

DENGEYİ EMREHAN BOZDU

SARI-SİYAHLILARA galibiyeti getiren gol 6. dakikada Emrehan Gedikli'den geldi. Ligde kullandığı 11'i dinlendiren ve yedek oyunculardan kurulu bir kadroyla Rize deplasmanına giden Ege ekibi, istediği sonucu tek golle almasını bildi. Ligde üst üste 5 galibiyetle liderliğe yükselen İzmir temsilcisi, kupada da turlayarak bu sezonki doludizgin ilerleyişini sürdürdü. Ege temsilcisinin 4. turda büyük ihtimalle Süper Lig veya 1. Lig ekiplerinden biriyle eşleşmesi bekleniyor.