Ayvalıkgücü 84’te teslim

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Turu'nda 1. Lig ekibi Sarıyer'in misafiri olan 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, rakibine 1-0 yenilerek kupa maratonuna veda etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

SERÜVENİ SONA ERDİ

Mücadelenin ikinci yarısında sahneye tamamen ev sahibi ekip çıktı. Topun kontrolünü tamamen elinde tutan Sarıyer, arzuladığı ve galibiyeti getiren golü mücadelenin son bölümlerinde buldu. 84. dakikada Emeka Eze'nin pasında Yağız Şen fileleri havalandırarak ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip ise tüm hatlarıyla savunmaya çekilmek zorunda kaldığı 90 dakika boyunca hücum üretkenliğinden uzak bir görüntü sergiledi. Kalan dakikalarda da başka gol olmadı ve Ayvalıkgücü'nün kupa serüveni sona erdi.