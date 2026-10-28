Ballon d’Or 2026’nın sahibi Harry Kane

FUTBOL dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or 2026'nın sahibi İngiliz golcü Harry Kane oldu. Londra'da düzenlenen törende yılın en iyi futbolcusu seçilen Kane, 25 yıl aradan sonra bu ödülü kazanan ilk İngiliz oyuncu olarak tarihe geçti. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kane, 65 maçta attığı 73 gol ve yaptığı 8 asistle ödülün sahibi oldu. İngiltere Milli Takımı formasıyla kaydettiği 12 gol de yıldız futbolcunun başarısında önemli rol oynadı. İngiltere'den ödülü kazanan son isim, 2001 yılında zafere ulaşan Michael Owen olmuştu. Kane, yılın en iyi hücum oyuncusu ödülünü de kazandı.

İSPANYOLLAR DAMGA VURDU

TÖRENDE kadınlarda yılın futbolcusu Barcelona'nın yıldızı Alexia Putellas seçildi. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente erkeklerde yılın teknik direktörü olurken, Lamine Yamal üst üste üçüncü kez yılın en iyi genç erkek oyuncusu ödülünü kazandı. Erkeklerde yılın en iyi takımı Paris Saint- Germain seçilirken, İspanyol futbolcular Unai Simon ve Cata Coll da kaleci ödüllerini aldı. Toplam 13 ödülün 8'ini kazanan İspanyollar, geceye damga vurdu.