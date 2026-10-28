Minik çocuğun gol şovu olay oldu

ABD'NİN Florida eyaletindeki Winter Park'ta 5 yaş grubu çocuklar arasındaki maçta oynayan 3 yaşındaki Nevada Pierre; yeteneği, oyun zekası, kıvraklığı, çalımları ve birbirinden şık golleriyle kendine hayran bıraktı. 12 dakikada 10 gol atan Nevada'nın muhteşem oyunu karşısında, iddialara göre diğer veliler arasında sesler yükselmeye başladı. Onun yüzünden kendi çocuklarının ayağına neredeyse top değmediğini, Nevada'nın çok şahsi oynadığını, hatta oyun sırasında diğer çocukları ittiğini savunan ailelerle Nevada'nın anne ve babası arasında tansiyon yükselince sahaya polis çağrıldı. i9 Sports liginde oynanan 30 dakikalık maçta Nevada 12 dakika forma giyme şansı bulabildi ve attığı 10 golün ardından oyundan alındı. Ailesiyle birlikte polis eşliğinde sahadan çıkarılan küçük çocuğun ligden de atıldığı öğrenildi.

ESKİ MİLLİ OYUNCUDAN DESTEK

NEVADA'NIN ailesi, diğer velilerin, Nevada çok iyi oynadığı için adeta kıskançlıktan polis çağırdığını savunurken, polis ise yaşananların, çocuğun yetenekli olmasından değil, ailesinin diğer veliler ve lig yetkilileriyle yaşadığı gerginlikten kaynaklandığını açıkladı. Ayrıca eski ABD Milli Takımı futbolcusu Eddie Johnson, olayın ardından Nevada'ya destek verdi. Johnson'ın küçük futbolcuyu Orlando'daki futbol eğitim programına dahil etmeye hazırlandığı, Nevada'nın ocak ayında programa katılmasının beklendiği belirtildi.