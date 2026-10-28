Zirveden düşme hattına

SEZONA fırtına gibi giren 1. Lig ekibi Manisa FK'nın zirve yürüyüşü kısa sürdü. İlk iki haftada Boluspor'u deplasmanda 2-1, Vanspor'u sahasında 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan siyah-beyazlılar, devamını getiremedi. Üst üste gelen puan kayıplarıyla ivmesini kaybeden Manisa temsilcisi, 12. hafta sonunda kendisini düşme hattında buldu. İlk iki haftada 6 puan toplayan Ege ekibi, üçüncü haftadan itibaren galibiyete hasret kaldı. Sivasspor ve Bodrum FK karşısında alınan beraberliklerin ardından Iğdır FK'ya 4-2, Bursaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük deplasmanından bir puanla döndü. İstanbulspor karşısında sahasında 1-0 kaybeden Manisa FK, Kayserispor deplasmanında da 3-2 yenilmekten kurtulamadı.

İSTİKRAR SAĞLAYAMADI

ESENLER Erokspor ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişata son veremeyen Manisa FK, Muğlaspor karşısında sahasında 4-3, Mardin 1969 Spor deplasmanında ise 2-1 kaybetti. Böylece ilk iki haftadaki liderlik sevincinin ardından oynadığı 10 karşılaşmada üç beraberlik ve yedi mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, bu süreçte yalnızca 3 puan toplayabildi. İlk iki haftada 6 puanla zirveye çıkan Manisa FK, 12 maç sonunda 10 puanda kaldı. İki galibiyet ve dört beraberliğin yanında altı yenilgi alan siyah-beyazlılar, 19 gol atıp kalesinde ise 22 gol gördü.