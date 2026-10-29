9 kişilik Menemen Karacabey’e elendi

2. Lig ekiplerinden Menemen FK, evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda veda etti. Kendi stadı bakımda olduğu için rakibini Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda ağırlayan sarı-lacivertliler, 30. dakikada 10 kişi kaldı. Mehmet Emin Sapancı rakibine yaptığı şiddetli faul sebebiyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşiklikle tamamlandı. Yağış altında devam eden 2. devrede 1 kırmızı kart daha çıktı. 67. dakikada Erkan Gövercin ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Menemen FK'yı 9 kişi bıraktı. İzmir ekibinin 2 kişi eksik olmasını fırsat bilen Karacabey, 81. dakikada Bedirhan Çetin'in attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca Menemen FK'nın kupa maratonu bu turda son buldu.