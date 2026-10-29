Bal-Kes turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. tur maçında 3. Lig temsilcilerinden Balıkesirspor, 2. Lig'de mücadele eden rakibi Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek tur atladı. Kendi stadı sezon başından beri tadilatta olduğu için birçok statta maç oynamak zorunda kalan, dün de rakibini Karacabey'de ağırlayan Bal-Kes'te Teknik Direktör Cem Kavçak, ligde şans bulamayan oyuncularını kupa maçında görevlendirdi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, kilidi açan gol 54. dakikada geldi. Göktuğ Yılmaz attığı golle ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Balıkesir temsilcisi adını 4. tura yazdırdı. Balıkesirspor'un bir üst turda Süper Lig yada 1. Lig'den bir takımla eşleşmesi bekleniyor.