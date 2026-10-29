  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Bal-Kes turladı

Bal-Kes turladı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bal-Kes turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. tur maçında 3. Lig temsilcilerinden Balıkesirspor, 2. Lig'de mücadele eden rakibi Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek tur atladı. Kendi stadı sezon başından beri tadilatta olduğu için birçok statta maç oynamak zorunda kalan, dün de rakibini Karacabey'de ağırlayan Bal-Kes'te Teknik Direktör Cem Kavçak, ligde şans bulamayan oyuncularını kupa maçında görevlendirdi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, kilidi açan gol 54. dakikada geldi. Göktuğ Yılmaz attığı golle ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Balıkesir temsilcisi adını 4. tura yazdırdı. Balıkesirspor'un bir üst turda Süper Lig yada 1. Lig'den bir takımla eşleşmesi bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA