Fethiyespor maçı ertelendi

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında Süper Lig ekibi Eyüpspor'u Fethiye Şehir Stadı'nda konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşma, şiddetli yağış nedeniyle yarıda kaldı. 20. dakikada Pintor'un attığı golle Eyüpspor 1-0 öne geçti. 35. dakikada Kerem Pala'nın ceza alanın içinde düşürülmesi ile kazanılan penaltı vuruşunu Mehmet Kaan Türkmen güzel bir vuruşla ağlara yolladı ve skoru 1-1'e getirdi. 45. dakikada korner atışından gelen topu iyi takip eden El Yamiq, yakından topu filelere gönderdi. İlk yarı Eyüpspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarının son dakikalarında etkisini artırmaya başlayan sağanak yağış, devre arasında da şiddetini sürdürdü.Yağış nedeniyle saha zemininin futbol oynamaya elverişliliğini değerlendiren hakem heyeti, saha kontrolünün ardından karşılaşmanın ikinci yarısının başka bir tarihte oynanmasına karar verdi. Böylece Fethiyespor ile Eyüpspor arasındaki Türkiye Kupası mücadelesi, ilk yarının ardından ertelendi. Karşılaşmanın kalan bölümünün hangi tarihte oynanacağına ilişkin açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.