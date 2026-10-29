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Soma veda etti

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Giriş Tarihi: Gazete

Soma veda etti

TÜRKİYE Kupası 3. turunda Somaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere biten maçta, 3-1'lik penaltı atışları sonucunda elendi. Soma'da penaltı noktasına gelen Mert topu filelere yollayamadı. Karagümrük Robin ve Barış'ın penaltı golleriyle 2-1 öne geçti. Soma'da Derviş takımı adına 2. penaltı atışını gole çevirdi. Ardından Karagümrük'te Kaan da penaltıdan yararlanamadı. Daha sonra topuna başına geçen Somasporlu Mehmet de penaltıyı kaçırınca avantajı Karagümrük'e verdi. İstanbul ekibinde Tiago'nun penaltısıyla skor 3-1 oldu. Soma son penaltıyı ağlara yollayamayınca, kupadan elendi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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