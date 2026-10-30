Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Yıldız futbolcuya 2 İspanyol talip

Fenerbahçe 'de İsmail Kartal sonrası ayrılık iddiaları gündemden düşmüyor. Sarı-lacivertli camiada yeni bir vedanın kapıda olduğu öne sürülürken, dikkat çeken gelişmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de kadro yapılanması için de harekete geçildi. Sarı-lacivertli yönetimin, yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Marco Asensio 'yu devre arasında satış listesine koyduğu öne sürüldü.

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Fotomaç'ın haberine göre Real Betis ve Real Mallorca, tecrübeli futbolcunun transferi için devreye girdi. Fenerbahçe yönetiminin, Ocak ayında en yüksek teklifi sunan kulüple anlaşarak Asensio'yu göndermeyi planladığı belirtildi.