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Haberler Spor Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Yıldız futbolcuya 2 İspanyol talip

Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Yıldız futbolcuya 2 İspanyol talip

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından bir veda daha yaşanabileceği iddia edildi. Sarı-lacivertli kulüpte gündeme gelen flaş ayrılık iddiasının detayları merak konusu oldu. İşte detaylar…

SABAH

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası ayrılık iddiaları gündemden düşmüyor. Sarı-lacivertli camiada yeni bir vedanın kapıda olduğu öne sürülürken, dikkat çeken gelişmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

ASENSIO İLE YOLLAR AYRILABİLİR

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de kadro yapılanması için de harekete geçildi. Sarı-lacivertli yönetimin, yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Marco Asensio'yu devre arasında satış listesine koyduğu öne sürüldü.

İSPANYA'DAN 2 TALİP VAR

Fotomaç'ın haberine göre Real Betis ve Real Mallorca, tecrübeli futbolcunun transferi için devreye girdi. Fenerbahçe yönetiminin, Ocak ayında en yüksek teklifi sunan kulüple anlaşarak Asensio'yu göndermeyi planladığı belirtildi.

AMELİYAT SONRASI SAHALARDAN UZAK KALACAK

Dizindeki sakatlık nedeniyle uzun süredir sorun yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, kıkırdak bölgesinden ameliyat oldu. Sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmeyen Asensio'nun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Fenerbahçe formasıyla 46 maçta 15 gol ve 15 asist üreten İspanyol yıldızın sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

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