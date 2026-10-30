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GALATASARAY - STUTTGART MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray Stuttgart maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasının dördüncü haftasında Alman temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, kritik mücadelenin oynanacağı tarihi, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilen detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, dördüncü hafta karşılaşmasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Stuttgart'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerine odaklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere milyonlarca futbolsever, Galatasaray Stuttgart karşılaşmasının tarihini, saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Dev mücadele hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi olacak? İşte maç öncesi merak edilen tüm ayrıntılar...

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Stuttgart maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Stuttgart maçı saat 20:45'te başlayacak.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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