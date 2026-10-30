GALATASARAY - STUTTGART MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, dördüncü hafta karşılaşmasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Stuttgart'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerine odaklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere milyonlarca futbolsever, Galatasaray Stuttgart karşılaşmasının tarihini, saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Dev mücadele hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi olacak? İşte maç öncesi merak edilen tüm ayrıntılar...