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İzmir ekibi Altay, evinde 1922 Akşehir SK’yı konuk edecek!

Son iki maçında ağır yenilgiler alarak düşüşe geçen Altay, 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta yarın sahasında 1922 Akşehir SK’yı konuk ederek kötü gidişata son vermek istiyor. İzmir Atatürk Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak mücadelenin biletleri 200 TL’den satışa sunuldu.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir ekibi Altay, evinde 1922 Akşehir SK’yı konuk edecek!

Eskişehirspor ve Balıkesirspor mağlubiyetleriyle yara alan Altay, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın 1922 Akşehir SK'yı ağırlayacağı karşılaşmada galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Alsancak yerine İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.30'da başlayacak.

İzmir ekibi Altay, evinde 1922 Akşehir SK’yı konuk edecek!

Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren stoper Arif ile kırmızı kart cezalısı ön libero İsa Toygar forma giyemeyecek. Ligde 9 puanla 11'inci sırada yer alan Altay, 3 puanla ligin dibine demir atan Konya temsilcisini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Altay geçen sezon da ekim ayında Alsancak Stadı'nın zemininin bakıma girmesi nedeniyle son yıllarda futbol maçlarında zorunlu haller dışında kullanılmayan İzmir Atatürk Stadı'na dümen kırmıştı.

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