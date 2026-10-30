Kadıköy'de kritik randevu! Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta?

Ligde üst sıraları hedefleyen Göztepe , zorlu Fenerbahçe deplasmanında puan mücadelesi verecek. Sarı-kırmızılı ekibin çıkışını sürdürmek istediği karşılaşma öncesinde gözler maçın yayın programına çevrildi. Peki, Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi merak edilen tüm detaylar...

Kasık sakatlığı yaşayan Brezilyalı stoper Allan Godoi ise Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek. Göztepe son 2 sezonda Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçın 3'ünde puan almayı başardı. Rakibi ile 3 kez berabere kalan Göztepe 1 müsabakayı ise kaybetti. 2024-25 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, Kadıköy'deki mücadeleyi ise 3-2 kaybetti. Geçen sezon ise İzmir'deki ve İstanbul'daki maçlar berabere tamamlandı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal geçen hafta Galatasaray derbisindeki mağlubiyet sonrası istifa etmişti.