Konyaspor – Galatasaray maçını canlı canlı izle!

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanıyor.

Zorlu müsabakada Cihan Aydın düdük çalıyor. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mehmet Salih Mazlum üstleniyor.

VAR'da Alan Kijas, AVAR'da ise Davut Dakul Çelik görev alıyor.

Zorlu müsabaka saat 20.00'de başladı.

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Konyaspor - Galatasaray: 0-2 (İlk yarı oynanıyor)

Goller: 12' Victor Osimhen, 28' Yunus Akgün

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Toth, Deniz Türüç, Dompe, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Osimhen.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Konya karşısında 4 değişiklik yaptı.

Okan Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Wilfried Singo, Eren Elmalı, Gabriel Sara ve Rafael Leao'ya görev verdi.

Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim'in yokluğunda sahaya kaptan olarak Yunus Akgün çıktı.

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, Konyaspor müsabakasında 11'de başladı. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda stoperde Davinson Sanchez'in yanında Singo'ya görev verdi.

Uzun bir sakatlık dönemi geçiren ve Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Konyaspor karşısında 11'de oynarken, sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı.

Gabriel Sara, bu maç öncesinde Süper Lig'de 67, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerde 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da da 2 olmak üzere görev aldığı 99 müsabakada 10 gol kaydetmişti.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, eşi Stefanie'nin doğum yapması nedeniyle dün takımla birlikte Konya'ya gitmedi. Bugün şehre gelen Osimhen, Konyaspor karşılaşmasına da 11'de başladı.