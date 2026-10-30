Muğlaspor temkinli

Trendyol 1. Lig'deki ilk sezonu olmasına rağmen Play- Off hattına adını yazdıran Muğlaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, ligin zorluğuna ve kulübün gerçekçi hedeflerine dikkat çekti.

Koşukavak, "Ciddi kadrolarla mücadele ediyoruz, kolay değil. Bizim onlarla mücadele edecek ekonomik gücümüz yok. Bu ligde nereye kadar gidebilirsek oraya kadar gitmek gibi bir hedefimiz var" diye konuştu. Tecrübeli hoca, Muğlaspor'un 25 transferle neredeyse sıfırdan kurulan bir takım olduğunu, diğer birçok kulübün kadro iskeletini koruduğunu, kendilerinin ise ekonomik olarak daha sınırlı imkanlarla mücadele ettiğini vurguladı. "Biz haddimizi biliyoruz. Sonunun iyi olması için çaba sarf ediyoruz. Bütün hedef Mayıs ayında Muğlaspor'un hedeflediği yerde olması" diyen Koşukavak, ligde kalıcı bir takım olmayı öncelik olarak görüyor. Muğlaspor, ekonomik sınırlılıklar içinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken, sezon sonuna kadar mümkün olan en iyi yerde bitirmeyi hedefliyor.