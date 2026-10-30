TFF: Hayal ürünü ve art niyetli

TFF'den A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili iddialara cevap geldi. Sergen Yalçın'ın bazı futbolculara ulaşamadığı, bazı futbolcuların deneyimli teknik adamın telefonlarına dönmediği iddia edilmişti. TFF, bu iddiaları yalanladı. TFF'nin açıklamasında, "Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir. A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir." denildi.