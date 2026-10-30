Wagner Pina fark yarattı

UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, üç gün sonra Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk oldu. 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazanan bordo-mavililer, haftanın en çok koşan takımı olmayı başardı. Avrupa yorgunluğuna rağmen yüksek tempolu bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, Rizespor karşısında toplam 120 kilometre mesafe kat etti. Bordo- mavililerde gecenin öne çıkan ismi ise Wagner Pina oldu. 12,07 kilometre koşan Pina, maçta 12 kilometre barajını aşan tek oyuncu olarak dikkat çekti.