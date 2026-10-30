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Yarıda kalan maç 4 Kasım’a alındı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Yarıda kalan maç 4 Kasım’a alındı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Fethiyespor'un önceki gün Eyüpspor'u ağırladığı ancak yoğun yağış sebebiyle 2. yarısı tatil edilen maçın oynanacağı tarih belli oldu.

Ertelenen karşılaşmanın kalan bölümünün 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanacağı bildirildi. Fethiyespor ile Eyüpspor arasındaki kupa mücadelesi, Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan ilk yarının ardından kaldığı yerden devam edecek. Muğla ekibi geçtiğimiz çarşamba günü Fethiye İlçe Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk etmişti.Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Eyüpspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Fethiye'de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle saha zemini futbol oynamaya elverişsiz hale gelmişti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısı oynanamamış ve müsabaka ertelenmişti.

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