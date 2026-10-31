FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? Fenerbahçe-Göztepe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe-Göztepe mücadelesiyle devam ediyor. Şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe, taraftarı önünde Göztepe karşısında galibiyet arayacak. Kritik karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Fenerbahçe-Göztepe maçına dair tüm detaylar...
KUYT İLK MAÇINA ÇIKIYOR
Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşmasında takımın başında teknik sorumlu olarak Dirk Kuyt yer alacak. Sezon başında yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli ekibe katılan Hollandalı futbol adamı, Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkacak. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından kulüp, geçici teknik sorumluluk görevini Kuyt'ın üstleneceğini duyurmuştu.
FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal üstlenecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.