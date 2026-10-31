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Haberler Spor FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? Fenerbahçe-Göztepe maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? Fenerbahçe-Göztepe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Taraftarı önünde üç puan hedefleyen sarı-lacivertliler, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 31 Ekim Fenerbahçe – Göztepe maçı ayrıntıları…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe-Göztepe mücadelesiyle devam ediyor. Şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe, taraftarı önünde Göztepe karşısında galibiyet arayacak. Kritik karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Fenerbahçe-Göztepe maçına dair tüm detaylar...

KUYT İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşmasında takımın başında teknik sorumlu olarak Dirk Kuyt yer alacak. Sezon başında yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli ekibe katılan Hollandalı futbol adamı, Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkacak. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından kulüp, geçici teknik sorumluluk görevini Kuyt'ın üstleneceğini duyurmuştu.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal üstlenecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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