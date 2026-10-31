FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? Fenerbahçe-Göztepe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe-Göztepe mücadelesiyle devam ediyor. Şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe, taraftarı önünde Göztepe karşısında galibiyet arayacak. Kritik karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Fenerbahçe-Göztepe maçına dair tüm detaylar...