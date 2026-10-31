Fethiyespor antrenörü A Milli Takım’a gitti

Vincenzo Montella dönemi sonrası A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini üstlenen Sergen Yalçın'ın ekibi şekilleniyor. Son olarak 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor'da çalışan Erol Ayçiçek, milli takımın kaleci antrenörlüğüne getirildi. Fethiyespor, yaptığı açıklamayla Erol Ayçiçek'in yeni görevini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Kaleci Antrenörlerinden Erol Ayçiçek, Futbol A Milli Takım Kaleci Antrenörlüğüne getirilmiştir. Fethiyespor Kulübü olarak yeni görevinde başarı başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Milli Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Erol Ayçiçek, Sergen Yalçın ile daha önce Beşiktaş'ta da birlikte çalışmıştı. Siyahbeyazlılarda aynı teknik kadroda görev yapan ikili, bu defa A Milli Takım'da buluştu.