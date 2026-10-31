İzmir'de nefesler tutulacak! Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İzmir'de milli heyecan!

Türkiye ile Belçika , UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci hafta mücadelesinde 12 Kasım 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. İzmir 'de bulunan Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar, karşılaşmayı televizyonlarından takip edebilecek.