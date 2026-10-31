İzmir'de nefesler tutulacak! Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İzmir'de milli heyecan!

Türkiye ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci hafta mücadelesinde 12 Kasım 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar, karşılaşmayı televizyonlarından takip edebilecek.
MİLLİLER BU KEZ İZMİR'DE GALİBİYET ARAYACAK
UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk karşılaşmada Belçika'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, rövanş mücadelesinde sahasında galibiyet hedefliyor. İzmir'de oynanacak karşılaşmada milliler, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.
A MİLLİ TAKIM'IN KALAN MAÇLARI
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 yılı UEFA Uluslar Ligi takvimindeki kalan karşılaşmaları şöyle:
12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye - Belçika | 20.00
15 Kasım 2026 Pazar: Fransa - Türkiye | 22.45