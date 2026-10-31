  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor İzmir'de nefesler tutulacak! Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İzmir'de milli heyecan!

İzmir'de nefesler tutulacak! Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İzmir'de milli heyecan!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmada aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından bu kez İzmir'de sahaya çıkacak olan milliler, taraftarı önünde farklı bir sonuç elde etmek istiyor. Futbolseverler ise Türkiye-Belçika maçının tarihi, saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. İşte merak edilen karşılaşmanın ayrıntıları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Türkiye ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci hafta mücadelesinde 12 Kasım 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar, karşılaşmayı televizyonlarından takip edebilecek.

MİLLİLER BU KEZ İZMİR'DE GALİBİYET ARAYACAK

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk karşılaşmada Belçika'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, rövanş mücadelesinde sahasında galibiyet hedefliyor. İzmir'de oynanacak karşılaşmada milliler, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.

A MİLLİ TAKIM'IN KALAN MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 yılı UEFA Uluslar Ligi takvimindeki kalan karşılaşmaları şöyle:

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye - Belçika | 20.00

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa - Türkiye | 22.45

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA