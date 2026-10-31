Manisa FK zincir kıracak

Trendyol 1'inci Lig'de zor günler geçiren Manisa Futbol Kulübü, galibiyet özlemini sonlandırmak için bugün sahaya çıkıyor. Geçen hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor'a 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 10 maça çıkaran siyah-beyazlı ekip, sahasında Batman Petrolspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak kritik mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Ege temsilcisi, taraftarının desteğini arkasına alarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Ligdeki son galibiyetini 2'nci haftada sahasında Van Spor FK'yı 2-1 yenerek elde eden Manisa temsilcisi, sonraki 10 karşılaşmada üç puan sevinci yaşayamadı.

ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Kulüp tarihinde 1'inci Lig'de ilk kez bu kadar uzun süreli bir galibiyet hasreti yaşayan Manisa FK, 12'nci haftaya 10 puanla düşme hattında girdi. Konuk ekip Batman Petrolspor ise 23 puanla zirve yarışını sürdürürken haftaya 4'üncü sırada başladı. Manisa FK'nın yeni teknik direktörü Nestor El Maestro, Mardin 1969 Spor deplasmanında takımının başında ilk maçına çıkmıştı. Tecrübeli teknik adam, Batman Petrolspor karşılaşmasıyla ilk kez Manisa'da taraftarların karşısına çıkacak. Siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem kötü seriyi bitirmek hem de ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor.

MAESTRO İLK GALİBİYETİ HEDEFLİYOR

Manisa FK, teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki ikinci maçında galibiyet arıyor. İlk karşılaşmasında deplasmanda Mardin 1969'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, bu kez sahadan 3 puanla ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor. Zorlu mücadeleye galibiyet parolasıyla hazırlanan Ege temsilcisi, taraftarına 3 puan sevinci yaşatmayı hedefliyor. 43 yaşındaki Sırp teknik adam Nestor El Maestro yönetiminde yeni bir sayfa açmak isteyen Manisa FK, alacağı galibiyetle hem moral bulmayı hem de ligde çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Siyah-beyazlı ekipte gözler, El Maestro'nun ikinci sınavında ortaya koyacağı performansa çevrildi.