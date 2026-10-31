Menemen FK’da rota Atatürk Stadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, Menemen İlçe Stadı zemininin bakıma alınması nedeniyle yarın Hatayspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Hafta içinde 1-0 kaybettiği kupa maçında Karacabey Belediyespor'u Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda misafir eden sarı-lacivertliler, bu kez İzmir Atatürk Stadı'nı kullanacak.

ARTIK TEK HEDEF KAZANMAK

LİGDE 3'te 3 yaptıktan sonra son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Menemen temsilcisi, eksi 5 puanla düşme hattında yer alan Hatayspor'u dize getirerek moral bulmak istiyor.