Muğlaspor’da moraller yüksek

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'de pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligde üst üste aldığı iki galibiyetle Play-Off potasına giren yeşilbeyazlı ekipte morallerin yüksek olduğu gözlendi. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Kemal Dirikan Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden Muğlaspor, kritik maçtan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmandan alacağı olumlu bir sonuçla bir sonraki hafta oynayacağı Esenler Erokspor maçına da moralli çıkmak istiyor. Muğlaspor Başkan Vekili Mehtap Çahan, tesisleri ziyaret ederek futbolcuların antrenmanını takip etti ve futbolculara tatlı ikramında da bulunuldu.