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Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR'ı belli oldu

SON DAKİKA: Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR'ı belli oldu

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında VAR hakemi belli oldu. Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak mücadelede Avusturyalı hakem Alan Kijas, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

İHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR’ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak kritik mücadelede VAR koltuğunda Avusturyalı hakem Alan Kijas oturacak.

SON DAKİKA: Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR’ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Gürcan Hasova olacak.

Mücadelede VAR'da Avusturyalı Alan Kijas, AVAR'da da Murat Tuğberk Curbay görev yapacak.

Ligde bugün oynanacak diğer maçlarda VAR'lar şöyle:

13.30 Erzurumspor FK - Çorum FK: Onur Özütoprak

16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

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