Manisa FK nihayet

Trendyol 1.Liginin 13. Haftasında Manisa Futbol Kulübü ile Batman Petrolspor karşılaştı. Manisa FK geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 yenerek haftalar sonra nefes aldı. 16. dakikada Pedrinho, sağ çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı yan filelerle buluşturdu: 0-1. 34'te Manisa FK'da Sağ kanattan gelişen atakta Atakan'ın pasıyla topla buluşan Osman Kahraman, sağ çaprazdan sol ayağıyla ceza sahasına ortasını yaptı. Kale sahasının önünde Sylla'nın dokunuşunda top direkten döndü

SYLLA SKORU BELİRLEDİ

Dönen topla kale sahasında yeniden buluşan Sylla, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 53'te Sylla, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza yayının önünden vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Birkan, sağına uzanarak gole izin vermedi. Devamında savunma topu uzaklaştırdı. 63'te Manisa FK'da Herelle'nin orta alanın sağ tarafından sol kanada gönderdiği uzun pasla topla buluşan Benrahou, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Anziani'ye bıraktı. Anziani'nin sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Birkan'dan seken top direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Sylla, kale sahasında kafayla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.