Pazar günü futbol şöleni

TFF 2. ve 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün birbirinden zor karşılaşmalarda üç puan alabilmek için sahada mücadele edecek. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, deplasmanda 1461 Trabzon'a konuk olacak.

Saat 13.00'teki maçı Abdurrahman Faruk Avşar yönetecek. Beyaz Grup'ta yeniden çıkışa geçmek isteyen Menemen FK, sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Saat 15.00'teki maçı Enver Aydın yönetecek. Aynı saatte Somaspor'un konuğu ise Çorluspor olacak. Maçta Berat Can Taşkesen görev yapacak. Lider Aliağa FK ise saat 15.30'da İnegöl Kafkas ile deplasmanda oynayacak. Maçı Berkay Ağış yönetecek. 3. Lig 2. Grup'ta Ayvalıkgücü'nün konuğu Bucaspor olacak ve maçta Ulaş Yılmaz düdük çalacak. Balıkesirspor ise Bursa Yıldırım deplasmanında galibiyet arayacak ve müsabakayı İsmail Güzel yönetecek. Son haftalarda aldığı sonuçlarla çıkışa geçen Karşıyaka ise Ege derbisinde Denizli İY'nin konuğu olacak. Maçta Muhammet Kürşat Şenyüz görev yapacak. Söke 1970 ise sahasında Gemlik Sümerbey'i konuk ederken maçı Muhammed Ömür yönetecek. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak. 15.30'da başlayacak maçta ise Gaziemir'in konuğu Eskişehir olacak ve maçta Şahin Berker görev yapacak.