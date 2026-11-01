Uşakspor gülmeyi unuttu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona büyük umutlarla giren Uşakspor, deplasmanda Kepezspor'a mağlup oldu: 2-0. Kırmızı-siyahlıların galibiyet hasreti beş maça çıktı. Uşak ekibi tek galibiyetini 4. haftada Akşehirspor'u 3-0 mağlup ederek aldı. Bu maçtan sonra çıktığı 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan Uşakspor, ateş hattından uzaklaşamadı. Kırmızı-siyahlıların toplamda ise 1 galibiyet 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle yedi puanı bulunuyor. Bugün alınacak sonuçlara göre Uşak, haftayı düşme hattında tamamlayabilir. Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Turan Demirci'nin asistinde Bahadır Gündoğdu'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Kepezspor, 66'da Emir Can Gencel'in asistinde bir kez daha sahneye çıkan Bahadır Gündoğdu'nun ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 2-0 sona erdi.