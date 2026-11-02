Fethiyespor gurbette yok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, deplasmanda 1461 Trabzon FK'ya 2-1 mağlup oldu. İlk yarıya iyi başlayan bordo-mavililer, 10. dakikada Enes Karakuş'un ayağından penaltı atışından yararlanamadı. 31'de Mehmet Çınar'ın asistinde Naim Dönmez takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya iyi başlayan Fethiyespor, 55'te İrfan Akgün'ün pasında Enes Şahin'in golüyle eşitliği sağladı: 1-1. Golden sonra baskısını artıran ev sahibi ekip 87'de Emir Tintiş'in asistinde Muzaffer Can Değirmenci'nin golüyle maçı 2-1 kazandı. Fethiyespor'un galibiyet hasreti dört maça çıktı.