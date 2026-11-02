Menemen FK Hatay’a patladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda düşüşe geçen Menemen FK, sahasında zor günler geçiren Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek kendine geldi. Maça iyi başlayan sarı-lacivertliler aradığı golü 36. dakikada buldu. Bu dakikada sahneye çıkan Eyüp Poyraz takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarının da skorunu belirlemiş oldu. İkinci yarıya da hızlı giren İzmir temsilcisi 53'te Doğukan Emeksiz'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 58'de Burak İngenç skoru belirleyen isim oldu: 3-0. Sarı-lacivertliler, üçte üç yaptıktan sonra çıktığı üç maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabilmişti.