Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda? saat kaçta başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken Galatasaray, lig aşamasının 4. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler Galatasaray-Stuttgart maçının tarihini, başlama saatini ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS-Stuttgart karşılaşmasına ilişkin merak edilen tüm detaylar...
GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında oynanacak Galatasaray-Stuttgart karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak. İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.
GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ayrıca tabii platformu üzerinden de takip edebilecek.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti.
Sporting karşısında 3-1, Barcelona karşısında ise 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Lille deplasmanında 4-2 kazanarak ilk galibiyetini aldı.
Üç maçta 3 puan toplayan Galatasaray, Stuttgart karşısında sahasında kazanarak puanını yükseltmeyi amaçlıyor. Alman temsilcisi Stuttgart ise ilk üç haftayı 7 puanla tamamladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı kalan karşılaşmaların programı şöyle:
3 Kasım 2026: Galatasaray - Stuttgart | 20.45
24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa | 20.45
8 Aralık 2026: AEK - Galatasaray | 23.00
19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord | 20.45
27 Ocak 2027: PSG - Galatasaray | 23.00