Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda? saat kaçta başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken Galatasaray, lig aşamasının 4. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler Galatasaray-Stuttgart maçının tarihini, başlama saatini ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS-Stuttgart karşılaşmasına ilişkin merak edilen tüm detaylar...