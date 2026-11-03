Hülya Avşar'a sürpriz teklif! Futbol dünyasından beklenmedik çağrı: Başkanımız ol! | Hülya Avşar kulüp başkanı mı oluyor?

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Hülya Avşar, bu kez özel hayatı ya da sanat kariyeriyle değil, futbol dünyasından gelen dikkat çekici bir teklifle gündeme geldi. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Serhat Ardahanspor yönetimi, kulübün geleceği için ünlü sanatçının kapısını çalmaya hazırlanıyor.
HÜLYA AVŞAR'A BAŞKANLIK KOLTUĞU TEKLİF EDİLECEK
Mali sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Serhat Ardahanspor'da yönetim, çözüm için dikkat çekici bir karar aldı. Kulüp yönetiminin ortak kararı doğrultusunda, Ardahanlı sanatçı Hülya Avşar'a kulüp başkanlığı teklifinde bulunulması kararlaştırıldı.
Kulüp Müdürü Özkan Karakaya, yapılacak resmi davetin kulübün geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. Avşar'ın Türkiye genelinde tanınan bir isim olmasının ve spora duyduğu ilginin kulübe katkı sağlayabileceğini ifade etti.
"GÜÇLÜ BİR KADIN ELİ DEĞMELİ"
Özkan Karakaya, Hülya Avşar'a yapılacak davetin nedenini açıklarken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Karakaya, Serhat Ardahanspor'un artık güçlü bir kadın desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, ünlü sanatçıyı kulüp başkanlığına davet edeceklerini söyledi.
GÖZLER HÜLYA AVŞAR'IN VERECEĞİ YANITTA
Serhat Ardahanspor yönetiminin bu hamlesi spor ve magazin dünyasında merak uyandırdı. Kulübün mali darboğazdan çıkış için umut bağladığı Hülya Avşar'ın teklife nasıl yaklaşacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
Ünlü sanatçının daveti kabul edip etmeyeceği ve başkanlık koltuğuna oturup oturmayacağı yapılacak görüşmenin ardından netlik kazanacak.