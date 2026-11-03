Hülya Avşar'a sürpriz teklif! Futbol dünyasından beklenmedik çağrı: Başkanımız ol! | Hülya Avşar kulüp başkanı mı oluyor?

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Hülya Avşar, bu kez özel hayatı ya da sanat kariyeriyle değil, futbol dünyasından gelen dikkat çekici bir teklifle gündeme geldi. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Serhat Ardahanspor yönetimi, kulübün geleceği için ünlü sanatçının kapısını çalmaya hazırlanıyor.