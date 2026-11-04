ARDA GÜLER NEDEN KADRODA YOK? | Arda Güler AEK maçında neden yok? Arda Güler sakat mı?

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklanan kamp kadrosunda Arda Güler'in yer almaması gündem oldu. Milli futbolcunun kadro dışı kalmasının nedeni merak edilirken, genç yıldızın son durumu ve teknik heyetin kararı araştırılmaya başlandı. Arda Güler'in AEK maçında neden forma giyemeyeceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.