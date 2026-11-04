ARDA GÜLER NEDEN KADRODA YOK? | Arda Güler AEK maçında neden yok? Arda Güler sakat mı?

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklanan kamp kadrosunda Arda Güler'in yer almaması gündem oldu. Milli futbolcunun kadro dışı kalmasının nedeni merak edilirken, genç yıldızın son durumu ve teknik heyetin kararı araştırılmaya başlandı. Arda Güler'in AEK maçında neden forma giyemeyeceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
ARDA GÜLER AEK MAÇINDA NEDEN YOK, SAKATLANDI MI?
Real Madrid'in AEK karşılaşması öncesinde açıkladığı kamp kadrosunda Arda Güler'in yer almaması taraftarlar arasında merak uyandırdı. Genç futbolcunun sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığı iddiaları gündeme gelirken, milli yıldızın son durumu hakkında farklı bilgiler paylaşıldı. Arda Güler ise yaptığı açıklamada herhangi bir sakatlığının bulunmadığını belirterek kadroda yer almamasının teknik direktörün tercihi olduğunu ifade etti.
ARDA GÜLER NEDEN DİNLENDİRİLDİ? REAL MADRID'DEN KADRO TERCİHİ
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yoğun maç takvimini göz önünde bulundurarak Arda Güler ve Aurelien Tchouameni'yi dinlendirme kararı aldığı öğrenildi.
Genç futbolcunun AEK maçında riske edilmemesi yerine dinlendirilmesinin tercih edildiği belirtilirken, Arda'nın açıklaması sakatlık iddialarına da açıklık getirdi. Milli yıldızın karşılaşmada forma giymeyecek olması taraftarların gündemindeki yerini koruyor.