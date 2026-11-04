Galatasaray'dan Batrakov kararı: Dursun Özbek karar harekete geçti

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyete attığı iki golle damga vuran 21 yaşındaki Rus futbolcu, kulüp tarihine de adını yazdırdı. Jardel ve Victor Osimhen'in ardından önemli bir başarıya imza atan Batrakov, taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.
SÖZLEŞMESİNDE ÇIKIŞ MADDESİ
Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen orta saha oyuncusunun sözleşmesinde 55 milyon euroluk çıkış maddesi olduğu belirtiliyor.
DURSUN ÖZBEK'TEN HAMLE
NTV'de yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'nın radarına giren Aleksey Batrakov için hamle yapacak.
Haberde, sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'in çıkış maddesindeki rakamı yükseltmek için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi.
YENİ SÖZLEŞME HAREKATI
Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla yüksek bir serbest kalma bedeli üzerinden yeni sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı.