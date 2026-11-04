Galatasaray'dan Batrakov kararı: Dursun Özbek karar harekete geçti

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyete attığı iki golle damga vuran 21 yaşındaki Rus futbolcu, kulüp tarihine de adını yazdırdı. Jardel ve Victor Osimhen'in ardından önemli bir başarıya imza atan Batrakov, taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.