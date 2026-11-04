Göztepe'de Stoilov hamlesi takımı ayağa kaldırdı! Adeta istikrar abidesi...

Göztepe'ye 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2023-2024 sezonunda Hırvat çalıştırıcı Radomir Kokovic'in yerine gelen Stoilov, o sezon takımı Süper Lig'e çıkardı. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Süper Lig'de Göztepe'yi çalıştıran Stanimir Stoilov her sezona Avrupa kupaları hedefiyle başladı. Bu sezon da takımın başında yer alan 59 yaşındaki çalıştırıcı adeta istikrar abidesi oldu.

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