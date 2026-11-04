İzmir'de nefesler tutuldu! Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Milli maç takvimi

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden Türkiye, kasım ayındaki milli maç programında Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın oynanacağı tarih, saat ve canlı yayın kanalı da açıklanan maç programı yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek. Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Ekim ayında deplasmanda karşılaştığı Belçika'ya 3-0 mağlup olan Türkiye, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.