İzmir'de nefesler tutuldu! Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Milli maç takvimi

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden Türkiye, kasım ayındaki milli maç programında Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın oynanacağı tarih, saat ve canlı yayın kanalı da açıklanan maç programı yakından takip ediliyor.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek. Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Ekim ayında deplasmanda karşılaştığı Belçika'ya 3-0 mağlup olan Türkiye, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye ile Belçika arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi mücadelesinin ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler, 12 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı televizyonlarından takip edebilecek.
TÜRKİYE-BELÇİKA MİLLİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye-Belçika karşılaşmasına İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlılar, daha önce bu stadyumda Litvanya'yı 2-0, İzlanda'yı ise 3-1 mağlup etmişti. Milli takım, Belçika karşısında da İzmirli futbolseverlerin desteğiyle galibiyet arayacak.
KASIM AYI MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
Ay-yıldızlıların kasım ayı fikstürü şöyle:
12 Kasım 2026 Perşembe, 20.00: Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 Pazar, 22.45: Fransa - Türkiye
TÜRKİYE-BELÇİKA İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Türkiye ile Belçika, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında ilk kez 2 Ekim tarihinde karşılaştı. Belçika'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleden ay-yıldızlı ekip 3-0 mağlup ayrıldı. Kasım ayında İzmir'de yapılacak rövanş karşılaşması, Türkiye'nin grup aşamasındaki son iç saha maçı olacak.