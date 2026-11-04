TRABZONSPOR'UN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maç takvimi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan Trabzonspor - Freiburg karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa arenasında yoluna galibiyetle devam etmek isteyen bordo-mavililer, Papara Park'ta Alman ekibini ağırlayacak. Kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise maçın oynanacağı tarih, saat ve yayıncı kanal bilgilerine odaklandı. İşte Trabzonspor - Freiburg maçının yayın detayları...
TRABZONSPOR - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 5 Kasım Perşembe günü oynanacak. Papara Park'ta futbolseverlerle buluşacak mücadelede ilk düdük saat 20.45'te çalacak.
Bordo-mavili ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor. Alman temsilcisi Freiburg ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alabilmek için mücadele edecek.
TRABZONSPOR - FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Trabzonspor - Freiburg karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
5 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, TRT 1 aracılığıyla televizyon ekranlarından ücretsiz olarak takip edilebilecek.