Haberler Spor TRABZONSPOR'UN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maç takvimi TRABZONSPOR'UN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maç takvimi Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında Papara Park’ta Alman temsilcisi Freiburg’u konuk ediyor. Bordo-mavililer, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken futbolseverler Trabzonspor - Freiburg maçının tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









UEFA Konferans Ligi'nde heyecan Trabzonspor - Freiburg karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa arenasında yoluna galibiyetle devam etmek isteyen bordo-mavililer, Papara Park'ta Alman ekibini ağırlayacak. Kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise maçın oynanacağı tarih, saat ve yayıncı kanal bilgilerine odaklandı. İşte Trabzonspor - Freiburg maçının yayın detayları...

TRABZONSPOR - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Trabzonspor ile Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 5 Kasım Perşembe günü oynanacak. Papara Park'ta futbolseverlerle buluşacak mücadelede ilk düdük saat 20.45'te çalacak. Bordo-mavili ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor. Alman temsilcisi Freiburg ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alabilmek için mücadele edecek.